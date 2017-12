São Paulo define grupo para o Mundial O técnico Paulo Autuori divulgou nesta terça-feira a lista dos 23 jogadores que vão disputar o II Mundial da Fifa, entre 11 e 18 de dezembro no Japão. O treinador optou por levar cinco atacantes, entre eles Grafite - que está voltando ao time depois de um longo período de inatividade por conta de uma cirurgia no joelho. Os outros atacantes são Amoroso, Christian, Aloísio - jogador recentemente contratado junto ao Atlético-PR - e o garoto Thiago O goleiro Bosco, contratado do Fortaleza na reta final do Brasileiro será o reserva do Rogério Ceni. O São Paulo embarca para o Japão no dia 5 de dezembro, um dia depois de terminado o Campeonato Brasileiro. O Tricolor estréia no dia 14 de dezembro, contra o vencedor do confronto entre o egípcio Al-Ahli (campeão da Ásia) e o Al-Ittihad (a Arábia Saudita), campeão afircano, que jogam no dia 11. Na outra chave, o Liverpool (campeão europeu) vai enfrentar na semifinal o vencedor do confronto entre o Saprissa (Costa Rica) e Sydney (Austrália). A final do Mundial está marcada para o dia 18 de dezembro, em Yokohama. Veja a lista: Goleiros: Rogério Ceni Bosco Flávio Zagueiros: Fabão Edcarlos Lugano Alex Laterais: Cicinho Júnior Fábio Santos Volantes: Mineiro Josué Denilson Renan Meias: Danilo Leandro Bomfim Richarlyson Souza Atacantes: Grafite Amoroso Christian Aloísio Thiago