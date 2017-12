São Paulo define numeração e dá a camisa 10 para Cueva

Às vésperas do seu primeiro compromisso na temporada, o São Paulo divulgou novidades na sua numeração para 2017. E a principal delas envolve o peruano Cueva, que vai utilizar neste ano a camisa de número 10, que estava vaga desde a saída de Paulo Henrique Ganso para o Sevilla.

A definição "premia" um dos destaques do São Paulo no últimos compromissos de 2016 e dá a Cueva o peso de carregar o número que foi utilizado por alguns dos principais nomes da história do clube, como Raí e Pedro Rocha. O novo da 10 do time, aliás, já utiliza o número na seleção peruana. E no início da sua passagem pelo São Paulo, ele vestia a 13.

A definição também determinou quais são os números utilizados pelo reforços do São Paulo em 2017. Recém-contratados, Neilton vai utilizar o 7, Cícero o 8, Sidão o 12 e Wellington Nem o 21.

Além disso, jogadores recém-promovidos das divisões de base do São Paulo também tiveram a numeração definida. São eles: Foguete (13), Junior Tavares (16), Thiago Couto (24), Araruna (28) e Shaylon (30). Além disso, o volante Wellington, que na última temporada utilizou o número 37, vai vestir a camisa 6. Já Lucas Fernandes trocou o número 29 pelo 20.

O São Paulo explicou também que o goleiro Renan Ribeiro, que está lesionado e não poderá jogar a Florida seguirá com o número 22. O zagueiro Lyanco e o atacante David Neres, que estão com a seleção brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria, utilizam os números 19 e 14, respectivamente no clube.

Em preparação para a temporada 2017 e sob o comando do agora técnico Rogério Ceni, o São Paulo entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o River Plate pela Florida Cup, nos Estados Unidos.

Confira como ficou a numeração dos jogadores do São Paulo que vão disputar a Florida Cup:

1- Denis

2- Bruno

3- Rodrigo Caio

4- Lucão

5- Lugano

6- Wellington

7- Neilton

8- Cícero

9- Chavez

10- Cueva

11- Wesley

12- Sidão

13- Foguete

15- João Schmidt

16- Junior Tavares

17- Gilberto

18- Buffarini

20- Lucas Fernandes

21- Wellington Nem

23- Thiago Mendes

24- Thiago Couto

26- Douglas

27- Maicon

28- Araruna

30- Shaylon

31- Luiz Araújo

33- Breno