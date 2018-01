São Paulo definido com três novidades O técnico Oswaldo de Oliveira comanda amanhã pela manhã, no Centro de Treinamentos do ex-jogador Oscar, em Monte Sião, o último coletivo antes da estréia do São Paulo no Campeonato Paulista, domingo, contra o Paulista, em Jundiaí. O treinador definiu a base da equipe nos treinos de conjunto da semana, quando o lateral Gustavo Nery, o zagueiro Régis e o atacante Kléber garantiram presença entre os titulares. Gustavo está confirmado na lateral-esquerda, pois Fabiano ainda treina para readquirir a melhor forma física. Régis ganha nova chance pois está em melhor fase técnica que Amelli, titular no Campeonato Brasileiro. Kléber, um dos destaques da preparação em Águas de Lindóia, superou Dill e formará o setor ofensivo com Luís Fabiano, que foi poupado do treino de hoje em razão de dores musculares, mas deverá participar do coletivo de amanhã. O técnico Oswaldo de Oliveira realizou os principais treinos da semana no período da manhã, prevenindo-se contra o forte calor que a equipe enfrentará em Jundiaí, domingo, às 11 horas, no estádio Jaime Cintra. "Os atletas precisam estar adaptados às condições do jogo, pois o calor é desgastante para todos", disse. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa visitou o elenco hoje, em Águas de Lindóia e fez contatos com diretores da Johnson & Johnson, que bancou a pré-temporada da equipe. Na próxima semana, Portugal pode se reunir com representantes da empresa para estender o apoio sob a forma de patrocínio para o futebol ou para os esportes olímpicos do clube.