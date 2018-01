São Paulo deixa Oswaldo decidir futuro Com o time eliminado das semifinais do Brasileiro e com os planos de voltar à Libertadores da América adiados mais uma vez, a diretoria do São Paulo fez um balanço dos cinco meses de trabalho do técnico Oswaldo de Oliveira no clube e concluiu: não foi o que se esperava. O treinador não será demitido, mas não será colocado nenhum obstáculo para a sua saída caso seja chamado pela CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira. "Acho que o Oswaldo tem o perfil ideal para a Seleção Brasileira", diz Márcio Aranha, vice-presidente, que assumirá a presidência na segunda quinzena de dezembro, quando o atual presidente Marcelo Portugal entrar em férias. O dirigente disse que Oswaldo de Oliveira será o técnico escolhido para ficar com a vaga de Luiz Felipe Scolari. "Tenho certeza de que isso vai acontecer. O Oswaldo tem a imagem limpa e os jogadores que atuam sob seu comando gostam muito dele", afirma Márcio Aranha, que faz ressalvas ao esquema tático adotado pelo treinador no time. Mesmo sem morrer de amores por Oswaldo, Márcio Aranha lembra que não foi o treinador que montou o atual elenco do São Paulo. Como assumiu a direção do clube em abril, a atual diretoria não teve condições de fazer as contratações que pretendia. Por isso, segundo o dirigente, chegou a hora de fazer uma reformulação no elenco. "Precisamos fazer algumas mudanças. A diretoria passada fez contratos longos com atletas que não têm condições de atuar no clube. Vamos fazer uma reestruturação." O processo de ?limpeza? no clube, que já começou com as dispensas de Rafael e Reginaldo, deve prosseguir com a liberação de Roger, Wilson, Gustavo Nery, Adriano e Dill. "Não acho que o São Paulo conte com um bom elenco. E falei isso várias vezes para o Marcelo Portugal Gouvêa. Após o segundo jogo que fizemos com o Santos, não fiquei frustrado. Embora tenha ficado triste, sabia que seria muito difícil o São Paulo reverter a situação. Não temos um bom volante para o lugar do Maldonado. Tanto é assim que o Oswaldo teve de improvisar o Júlio Santos, que é zagueiro", comentou Aranha. Reunião - Em busca de um elenco mais homogêneo, a direção são-paulina deve fazer uma reunião com Oswaldo de Oliveira nesta semana. A meta é enxugar a folha de pagamento do time, que atualmente atinge R$ 2 milhões mensais. O que é certo é que no salário dos "medalhões" - como Ricardinho, que entre luvas e salários recebe R$ 300 mil - não se irá mexer.