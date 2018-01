São Paulo dentro, Palmeiras quase fora São Paulo e Palmeiras tiveram destinos diferentes na rodada desta quarta-feira da Copa São Paulo de Juniores. O São Paulo, que chegou à última rodada da fase de classificação correndo o risco de ser eliminado, acabou conseguindo sua vaga ao vencer o Taubaté, por 2 a 1, enquanto o Palmeiras, que só precisava de um empate contra o Rio Branco-SP, acabou derrotado, por 2 a 1, e agora depende de outros resultados para continuar na competição pelo índice técnico. No Grupo Q, com sede em Taubaté (SP), só a vitória interessava ao São Paulo diante do time da casa. Em um jogo disputado, o Tricolor acabou levando a melhor e terminou em primeiro lugar, com seis pontos, ultrapassando o time da casa, que não conseguiu se classificar como um dos dez melhores times pelo índice técnico. O São Paulo saiu na frente com Jean, de pênalti, mas o Taubaté empatou com Eric, de pênalti, ainda no primeiro tempo. Na etapa final, o são Paulo foi agressivo no ataque, chegou ao desempate aos 19 minutos com Paulo Kraus e garantiu a vitória. Na preliminar, o Estrela do Norte-ES, que surpreendeu na primeira rodada ao bater o São Paulo, acabou caindo por 2 a 0 diante do eliminado Itabaiana-SE e se despediu da competição. A surpresa ficou por conta do Rio Branco, que apoiado pela torcida, bateu o Palmeiras por 2 a 1 no Grupo U, com sede em Americana (SP) e somou nove pontos. Com seis pontos, o Palmeiras ainda espera os outros jogos da rodada para saber se continua na disputa. O Rio Branco abriu o placar com Damião, num chute de fora da área. E depois ampliou com Daniel, já no segundo tempo. O Palmeiras diminuiu aos 44 minutos do segundo tempo, com Lino. Mas já era tarde para a reação. Ao final da rodada desta quarta-feira, o Palmeiras era o nono colocado no índice. O time do Parque Antártica nunca foi campeão da competição. Cinco clubes - Marília, Fluminense-RJ, Angra dos Reis-RJ com sete pontos; Madureira e América-SP, com seis pontos - já estão garantidos na segunda fase da competição pelo índice técnico pois, apesar de não terem sido os campeões em seus grupos, atingiram sete pontos na primeira fase e não podem ser superados. Antes do complemento da rodada, estão na expectativa de classificação por índice os seguintes clubes: Madureira (saldo 7), América-SP (saldo 6), Grêmio Barueri (saldo 5),Atlético Sorocaba (saldo 5) , Vitória (saldo 4), Palmeiras (saldo 3) e Taubaté (saldo 2). Em Osasco, pelo Grupo K, o Vila Nova-GO garantiu sua vaga em grande estilo, ao massacrar o Rondônia-RO por sonoros 10 a 1, impondo a maior goleada deste Copa São Paulo. O Vila somou 7 pontos, e ficou ao lado do Fluminense-RJ, que mesmo inferior no saldo de gols, também garantiu uma vaga por índice técnico ao vencer por 3 a 1 o EC Osasco. O Náutico-RR voltou a ser derrotado, mas chamou a atenção novamente. Depois do cai-cai na partida diante do Santo André, o time de Roraima desta vez roubou a cena com o gol de Jackson, marcado aos 40 minutos, do meio do campo, na derrota de 4 a 3 para o Gama-DF. » Confira a classificação dos grupos e todos os resultados da Copa São Paulo Jr.