São Paulo derrota Corinthians por 2 a 1 O Morumbi, que recebeu pouco mais de 17 mil torcedores, foi neste domingo o salão para uma bela festa são-paulina. O time, que vinha carregando o rótulo de freguês do Corinthians, mostrou determinação para vencer o rival por 2 a 1, de virada, num jogo em que todos os gols foram de cabeça. O resultado põe a equipe entre os líderes do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos, e garante uma semana de tranqüilidade ao técnico Roberto Rojas, efetivado no cargo há menos de cinco dias. Os corintianos sofreram a segunda derrota seguida e caíram para o bloco intermediário. E Geninho começa a ter o trabalho questionado por pessoas da cúpula do clube. Os dois times entraram em campo bastante desfalcados. Gil, Kléber, Fábio Luciano, Luís Fabiano, Ricardinho e Rogério Ceni foram algumas das estrelas que não participaram do clássico. Ambos iniciaram a partida em igualdade de condições, embora a pressão pelo resultado estivesse muito mais forte do lado do Morumbi. Na sexta-feira, os torcedores foram ao treino para exigir a vitória e empenho dos atletas. Hostilizaram alguns deles, principalmente Kaká. Não suportariam novo tropeço diante do Corinthians, que foi melhor nos últimos duelos. O São Paulo, porém, correspondeu. É verdade que a partida não foi brilhante tecnicamente, mas a equipe de Rojas mostrou mais competência em momentos importantes. O treinador são-paulino inovou ao pôr Gustavo Nery improvisado no meio-de-campo e foi feliz. Geninho preferiu não inventar, escalou três atacantes, mas não teve sucesso. Leandro Amaral não foi bem e Lucas demonstrou falta de ritmo de jogo. Parecia que a história dos últimos duelos se repetiria, quando Anderson abriu o placar para o Corinthians, após cobrança de escanteio de Rogério. O São Paulo, no entanto, não desanimou e conquistou o empate ainda na primeira etapa, com Fábio Simplício aproveitando rebote do goleiro Doni. No início da segunda etapa, ocorreu a virada, com gol do zagueiro Jean. A última meia hora foi a mais emocionante do clássico. O Corinthians, desorganizado, saiu em busca da igualdade e deixou à disposição do adversário o contra-ataque. A vantagem são-paulina ficou ainda maior com a expulsão de Anderson, que fez falta violenta em Rico. Mesmo depois de três semanas parado, Kaká fez boas jogadas. Leonardo Moura, que retornou à equipe, teve ótima atuação e Júlio Santos entrou bem na zaga. Só que o São Paulo cometeu um pecado - quase capital. Não fez o terceiro gol e, nos acréscimos, escapou do gol de empate por muito pouco. Ou melhor, graças à excelente defesa de Roger em chute de Renato. Na próxima rodada do Brasileiro, o São Paulo enfrenta o Goiás, no sábado, no Morumbi, e o Corinthians vai a Campinas, onde joga contra a Ponte Preta. Ficha técnica: Corinthians: Doni; Rogério, Anderson, César e Roger; Fabinho (Fumagalli), Fabrício e Jorge Wagner (Renato); Leandro Amaral (Marquinhos), Liedson e Lucas. Técnico: Geninho. São Paulo: Roger; Leonardo, Jean, Júlio Santos e Fabiano; Adriano, Gustavo Nery, Fábio Simplício e Kaká; Rico (Aílton) e Reinaldo (Júlio Baptista). Técnico: Roberto Rojas. Gols: Anderson, aos 26, e Fábio Simplício, aos 36 minutos do primeiro tempo; Jean, aos 13 do segundo. Árbitro: Cleber Wellington Abade. Cartão amarelo: Lucas, Adriano, Gustavo Nery e Fábio Simplício. Cartão vermelho: Anderson. Público: 17.128 pagantes. Local: Morumbi. Clique aqui para saber todos os resultados da rodada deste domingo