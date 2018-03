São Paulo derrota Fluminense pelas quartas da Libertadores

O "experiente" São Paulo mostrou ao Fluminense que sabe como jogar a Copa Libertadores. Com gol do atacante Adriano, o tricolor paulista venceu o primeiro duelo das quartas-de-final por 1 a 0, em partida disputada no Estádio do Morumbi, na noite desta quarta-feira. Veja também: Bate-Pronto: São Paulo poderia ter feito mais Resultados e calendário da Libertadores Dagoberto avisa que será difícil o Flu reverter Renato Gaúcho: 'Pode acontecer qualquer coisa' Com o resultado, o São Paulo jogará por um empate na próxima quarta-feira, no Maracanã. Se balançar a rede, poderá perder por até um gol de diferença, já que se beneficiará pelo critério de ter marcado gol fora de casa. Em sua 13.ª participação na Libertadores, o São Paulo tem como principal objetivo conquistar o tetracampeonato (foi campeão em 1992, 1993 e 2005). Já o Fluminense está em sua terceira edição do torneio e tenta chegar pela primeira vez à final. Diante de um Morumbi lotado, os times entraram com novidades na escalação. Sem Jorge Wagner, com um entorse no joelho direito, Muricy Ramalho foi obrigado a escalar Hugo no meio-campo do São Paulo. Já no Fluminense, Renato Gaúcho colocou Dodô no ataque e Arouca no meio, deixando o argentino Conca no banco - foi um grande erro. O São Paulo começou num ritmo alucinante. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo, Adriano arriscou da entrada da área e o goleiro Fernando Henrique conseguiu mandar para escanteio. Na cobrança, o zagueiro Miranda, em impedimento, cabeceou para o fundo das redes, mas o árbitro colombiano Oscar Ruiz, bem colocado, anulou. A pressão são-paulino foi tão forte que o Fluminense não teve como resistir. Aos 19 minutos, Dagoberto arriscou e Fernando Henrique rebateu para frente - o goleiro deveria ter rebatido para o lado. Adriano não desperdiçou o presente e tocou para o gol, para a festa dos mais de 60 mil são-paulinos. São Paulo 1 Rogério Ceni; Jancarlos , Alex Silva, Miranda e Richarlyson; Zé Luís, Fábio Santos, Hernanes e Hugo; Adriano e Dagoberto (Aloísio) Técnico: Muricy Ramalho Fluminense 0 Fernando Henrique; Gabriel, Roger , Luiz Alberto e Júnior César; Ygor, Cícero, Arouca e Thiago Neves (Conca); Washington e Dodô Técnico: Renato Gaúcho Gols: Adriano, aos 19 minutos do primeiro tempo Árbitro: Oscar Ruiz (Colômbia) Renda: R$ 1.716.276,00 Público: 61.704 (total) Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP) Depois do gol, o Fluminense se descontrolou e só conseguiu levar perigo a Rogério Ceni em algumas jogadas de bola parada. Já o São Paulo manteve o ritmo e criou muitas chances para ampliar. Aos 22 minutos, Dagoberto bateu de primeira e Roger jogou o corpo na frente da bola para cortar. Aos 42, Adriano cabeceou livre na área e Fernando Henrique espalmou. LUZ VERDE O São Paulo diminuiu o ritmo no segundo tempo e o jogo caiu de produção. Mesmo em desvantagem, o Fluminense preferiu se concentrar na marcação e continuou a levar perigo apenas nas bolas paradas. Aliás, o tricolor carioca sofreu com a atitude de um torcedor são-paulino, que colocou uma luz verde nos olhos dos principais jogadores do time. Renato Gaúcho ainda tentou dar um novo ânimo no Fluminense ao colocar Conca no lugar de Thiago Neves, mas o treinador não obteve sucesso. Thiago Neves, aliás, sequer foi para o banco de reservas e deixou o campo muito irritado, falando muitos palavrões - deve levar uma bronca de Renato Gaúcho. A melhor chance de gol da etapa final foi do São Paulo, aos 27 minutos. O volante Fábio Santos entrou na área e tocou para Dagoberto. O atacante pegou embaixo da bola e mandou por sobre o gol do Fluminense. Após o lance, Muricy Ramalho levantou as mãos para o alto e lamentou. Ele sabe que esse gol poderá fazer falta no Rio.