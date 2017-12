São Paulo derrota Juventude no Morumbi O São Paulo atingiu seu último objetivo no Campeonato Brasileiro: em ritmo de treino, bateu o Juventude por 3 a 1, neste sábado, no Morumbi, e afastou qualquer possibilidade de rebaixamento ? chegou aos 52 pontos, em 9.º lugar. Apesar de ainda ter mais cinco jogos a disputar no Nacional, de agora até o fim do ano a equipe não pensará em outra coisa que não o Mundial de Clubes da Fifa, de 11 a 18 de dezembro, no Japão. A partir desta semana, os titulares não entrarão mais em campo: ficarão treinando para os jogos do torneio mais importante do ano. ?Quando a equipe teve tempo para descansar e treinar adequadamente, atingiu seus objetivos?, explica o técnico Paulo Autuori. Nos primeiros minutos, parecia que os times disputavam para ver quem errava mais passes. Aos poucos, porém, o São Paulo se acertou e chegou com relativa facilidade aos gols. Aos 17, Fabão bateu a falta na barreira, Josué chutou, mas o goleiro espalmou. No rebote, Christian se atrapalhou com a bola, mas conseguiu mandá-la para as redes e abrir o placar. Seis minutos depois, Júnior fez excelente lançamento para Mineiro, que ganhou do zagueiro na corrida e fez o segundo do time. A vantagem deu tranqüilidade para a equipe de Paulo Autuori tocar a bola e desanimou os gaúchos ? que apesar de criarem algumas chances, se acomodaram com o resultado. Para piorar, Enilton, um dos destaques do time de Caxias do Sul, se lesionou e deu lugar a Marlon. O panorama não mudou no segundo tempo. Bem mais organizado, o São Paulo não precisou pressionar muito para fazer o terceiro. Aos 8 minutos, Júnior avançou e surpreendeu a defesa gaúcha: serviu Roger, que, de frente para o gol, anotou mais um para o time da casa ? seu terceiro no São Paulo, o nono no campeonato. Quando Souza entrou no lugar de Danilo, o meio-campo do São Paulo melhorou. O atacante Roger voltou a fazer boa partida ? ao contrário de Christian, que perdeu gol feito, aos 17, após passe do companheiro. A cinco minutos do fim, Didé fez o gol de honra do Juventude. Em seguida, por reclamação, Paulo Autuori foi expulso do banco de reservas.