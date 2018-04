São Paulo derrota o Joinville em jogo com protestos da torcida

Os protestos da torcida e o clima de instabilidade foram adversários mais complicados para o São Paulo do que propriamente o Joinville, neste sábado, em jogo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Morumbi soube ter calma para explorar a fraqueza do adversário, vencer por 3 a 0 em atuação sem brilho em casa e amenizar o momento complicado.

A vitória ajuda a resgatar a confiança, embora tenha mostrado os velhos problemas do time como a lentidão para criar e falta de intensidade para pressionar o adversário. À espera do técnico colombiano Juan Carlos Osorio, o clube tenta recomeçar depois da eliminação na Copa Libertadores e parte da torcida mostrou não ter muita paciência para isso.