São Paulo derrota Paulista e sobe na tabela do estadual

Para a partida desta quinta, o técnico Ricardo Gomes promoveu várias mudanças na escalação. Marcelinho Paraíba entrou no meio, Xandão, na zaga, e Dagoberto foi o parceiro de Washington no ataque. O novo padrão de jogo foi beneficiado pela fragilidade do time de Jundiaí, que venceu apenas uma partida no campeonato.

O primeiro gol do São Paulo surgiu aos 29 minutos do primeiro tempo, em uma bela jogada de Dagoberto. Ele recebeu pela meia-esquerda, passou por quatro jogadores, entrou na área e bateu na saída de Felipe Alves.

O frágil time de Jundiaí ficou em situação mais complicada quando Rai foi expulso de campo, aos 37 minutos do primeiro tempo, após fazer falta em Dagoberto. Com a vantagem numérica, o São Paulo aumentou a contagem na volta do intervalo. Aos 9, Jorge Wagner deu belo passe para Dagoberto, que entrou na área e bateu cruzado para marcar seu segundo no jogo.

Com apenas dez jogadores e uma desvantagem de dois gols no placar, o Paulista viu sua situação ficar ainda mais difícil aos 19 minutos. Dema recebeu o segundo cartão amarelo, por falta em Dagoberto, e também foi expulso.

Daí em diante, o São Paulo passeou em campo. O terceiro e último gol foi marcado aos 21. Em cobrança de falta de Hernanes, André Dias aproveitou o desviou para finalizar com liberdade para as redes. Na comemoração, o zagueiro colocou a bola por baixo da camisa para homenagear a gravidez da mulher.

O placar poderia ter sido mais amplo, mas Ricardo Gomes fez várias alterações no time, que perdeu ritmo no decorrer da etapa final.

O São Paulo volta a campo pela competição estadual no próximo domingo, para enfrentar o Sertãozinho, em duelo que acontecerá no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 19h30. No mesmo dia, o Paulista receberá o Mirassol, em casa.

Ficha Técnica:

São Paulo 3 x 0 Paulista

São Paulo - Rogério Ceni; Jean, André Dias, Miranda (Carlinhos Paraíba) e Junior Cesar; Richarlyson, Hernanes, Jorge Wagner e Marcelinho Paraíba (Sérgio Mota); Dagoberto e Washington (Marlos). Técnico: Ricardo Gomes.

Paulista - Felipe Alves; Lucas, Dema, Eli Sabiá e Julinho; Baiano, Rai, William Rocha e Marquinhos (Bruno Martins); Felipe Azevedo (Barbosa) e William Sarôa (Negreiros). Técnico: Aarão Alves.

Gols - Dagoberto, aos 29 minutos do primeiro tempo. Dagoberto, aos 9, e André Dias, aos 21 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Jorge Wagner (São Paulo); Baiano e Felipe Azevedo (Paulista).

Cartões vermelhos - Rai, Dema (Paulista).

Árbitro - Rodrigo Martins Cintra (SP).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Arena Barueri, em Barueri (SP).