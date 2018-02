São Paulo derrota Ponte por 3 a 2 O São Paulo foi preguiçoso no jogo desta terça-feira, no Morumbi, e sofreu para derrotar a Ponte Preta por 3 a 2. Com a vitória, o time são-paulino chegou aos 41 pontos, ocupando o 11º lugar do Campeonato Brasileiro. Já a equipe de Campinas tem a mesma pontuação, mas está na 10ª colocação. O início do São Paulo até que foi promissor, com velocidade, toques rápidos e gols. Assim, o time abriu o placar aos 9 minutos, com o volante Mineiro, que matou a bola e chutou de pé direito, após receber bom passe de Amoroso. Dois minutos depois, o mesmo Mineiro deu o passe para o segundo gol. Um toque de calcanhar, que Christian aproveitou para fazer 2 a 0. O São Paulo poderia ter feito o terceiro aos 20 minutos, com um chute de Júnior no ângulo esquerdo do goleiro Lauro, que desviou bem para escanteio. Depois disso, o time relaxou. Mesmo porque, o jogo já parecia definido. Mas, aos 22 minutos, a Ponte diminuiu. O atacante Tico recebeu a bola na esquerda e cruzou para dentro da área. O zagueiro Fabão, que estava voltando ao time do São Paulo depois de ficar 11 jogos se recuperando de contusão, tentou cortar e acabou marcando contra. Apesar do susto, o São Paulo manteve o ritmo lento. Parecia achar que faria mais um gol a qualquer momento. E teve chance para isso. Aos 8 minutos, com a cabeçada de Edcarlos, ou aos 10, com um chute de Júnior. O castigo veio aos 25 minutos. O volante Renan tentou recuar a bola para o goleiro Rogério Ceni, mas cabeceou muito fraco. Zé Carlos aproveitou e empatou o jogo para a Ponte. A reação da Ponte parou aos 30 minutos, quando Rissut foi expulso. Mas aos 35, o São Paulo também ficou com um jogador a menos, após o cartão vermelho recebido por Fabão. Quando o placar já parecia definido, o São Paulo conseguiu o terceiro gol. Foi aos 42 minutos, com o forte chute de Júnior de fora da área. A Ponte ainda tentou novo empate, mas a vitória são-paulina por 3 a 2 estava garantida.