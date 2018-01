São Paulo derrota Santo André: 4 a 2 O atacante Itamar fez três gols e o São Paulo conquistou sua vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, ao derrotar o Santo André por 4 a 2, nesta quinta-feira, no Morumbi. O adversário da equipe comandada por Oswaldo de Oliveira é a Portuguesa Santista, que conseguiu sua classificação em um empate sem gols contra o Guarani, em Santos. Foi uma noite na qual a força de vontade do time do Morumbi prevaleceu sobre a técnica. O São Paulo sentiu bastante a ausência de Kaká, contundido na coxa direita, especialmente nos primeiros minutos, quando o jogo foi bastante truncado. As duas equipes tentavam chegar ao gol, mas sem muita objetividade. Sobrou então a opção das faltas e escanteios, o que deu certo. Ricardinho cobrou escanteio e Itamar abriu o placar, de cabeça, aos 24 minutos do primeiro tempo. Depois, o atacante são-paulino fez uma estranha comemoração, andando de quatro como um cachorro. Aos 43 minutos foi a vez de o Santo André aproveitar um escanteio. A bola sobrou para Romerito, que, entre dois jogadores do São Paulo, cabeceou e marcou o gol de empate do time do ABC. No segundo tempo, o São Paulo deslanchou. Aos 7 minutos, o volante Maldonado surpreendeu ao acertar um belo chute de fora da área, mandando a bola no ângulo e fazendo 2 a 1 para os são-paulinos. Aos 13, Itamar aproveitou a bobeira da defesa do Santo André e ampliou. O time do ABC, no entanto, continuou lutando e conseguiu marcar mais um. Novamente depois de um escanteio, aos 16 minutos, a bola sobrou para Aílton, que chutou no canto de Rogério Ceni. Mas Itamar ainda marcou mais um para o São Paulo. Aos 19 minutos, o lateral Leonardo Moura cruzou a bola para o atacante, que fez o 4 a 2. O São Paulo ainda perdeu Maldonado, expulso aos 25 minutos, mas conseguiu segurar a bola vantagem e garantiu a vaga na semifinal. Ficha técnica: São Paulo: Rogério Ceni; Leonardo Moura (Gabriel), Jean, Régis e Gustavo Nery; Maldonado, Fábio Simplício, Ricardinho e Reinaldo; Luís Fabiano (Kléber) e Itamar (Júlio Baptista). Técnico: Oswaldo de Oliveira. Santo André: Júlio César; Alexandre, Diego, Sílvio Criciúma e Richarlyson; Gabriel (Weslley Brasília), Ramalho, Douglas (Perdigão) e Aílton; Romerito (Edivaldo) e Denni. Técnico: Luiz Carlos Ferreira. Gols: Itamar, aos 24, e Romerito, aos 43 minutos do primeiro tempo; Maldonado, aos 7, Itamar, aos 13, Aílton, aos 16, e Itamar, aos 19 do segundo. Árbitro: Luís Marcelo Cansian. Cartão amarelo: Gabriel, Ramalho, Ricardinho e Sílvio Criciúma. Cartão vermelho: Maldonado. Local: Morumbi.