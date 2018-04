São Paulo descarta contratação de Felipe Melo: 'Chance zero'

A diretoria do São Paulo assegurou não ter interesse na contratação do volante Felipe Melo, afastado recentemente pelo Palmeiras. Em áudio divulgado na última segunda-feira, o jogador fez críticas ao treinador Cuca e citou o interesse de vários clubes, entre eles, o São Paulo.

"Chance zero de contratarmos o Felipe Melo. Não procuramos o clube nem o jogador", afirmou o diretor de futebol do São Paulo, Vinicius Pinotti, após a derrota por 2 a 1 para o Coritiba, nesta quinta-feira à noite, no Morumbi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo manifestou interesse na contratação do jogador no início do ano, antes do acerto com o Palmeiras. As conversas foram interrompidas diante do pedido salarial do jogador, de cerca de R$ 400 mil.

Outra razão da negativa do São Paulo são as boas atuações da dupla de volantes formada por Jucilei e Petros. Embora não tenham se destacado na derrota de quinta-feira, ambos são considerados os jogadores mais regulares do time de Dorival Junior.