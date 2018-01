São Paulo descarta mais 3 jogadores Os meias Adriano e Fabiano e o zagueiro Wílson deverão ser dispensados pelo São Paulo nos próximos dias. Os três jogadores ficarão sem contrato até o início de fevereiro e, de acordo com Carlos Augusto de Barros e Silva, diretor de Futebol do clube, não há interesse em renová-los. "Não existe uma segunda lista de dispensas no São Paulo, conforme a imprensa vem noticiando. Apenas a definição dos atletas que farão parte do grupo que irá disputar a temporada de 2003", disse. No fim de dezembro, foram anunciadas as dispensas do lateral Rafael, que já acertou com o São Caetano, dos zagueiros Xandão e Reginaldo, do lateral Hílton e do volante Sidney. Segundo Carlos Augusto, pelo menos três jogadores deverão chegar ao Morumbi. Um zagueiro, um volante e o lateral-esquerdo Fabiano, cujos direitos federativos pertencem ao Atlético Paranaense. "Estamos estudando alguns nomes, mas não chegamos a nenhuma conclusão. O elenco do São Paulo já está montado, conta com grandes jogadores e precisa apenas de alguns ajustes." O dirigente também comentou sobre o possível interesse do River Plate, da Argentina, pelo zagueiro Ameli, conforme notícia divulgada por jornais argentinos. E admitiu que se o São Paulo receber propostas pelo jogador poderá abrir negociação. "Esse interesse do River prova mais uma vez que o Ameli é um grande jogador. Mas quero deixar claro que em nenhum momento foi citado para deixar o clube." Novas definições poderão acontecer amanhã, quando o elenco do São Paulo se reapresenta no Centro de Treinamento da Barra Funda. A equipe estréia no Campeonato Paulista no dia 26, contra o Paulista, em Jundiaí.