São Paulo descarta placa para Alex Placa no Morumbi para homenagear o gol de Alex na vitória palmeirense por 4 a 2 de quarta-feira? Nem pensar. Quem avisa é José Dias, diretor de futebol do São Paulo. "Isso que estão falando não existe. É invenção de algumas emissoras de rádio. Claro que a diretoria do São Paulo não vai colocar placa nenhuma. E tem mais: mesmo se quisesse, teria de pedir autorização ao Conselho Deliberativo do clube. E nenhum órgão público pode colocar a placa lá. O estádio do Morumbi é particular." Leia mais no Jornal da Tarde