São Paulo descarta vinda de Rincón Apesar do volante Rincón ter anunciado que não vai permanecer no Santos, a transferência do jogador para o São Paulo foi descartada oficialmente pelo presidente Paulo Amaral. Nelsinho procurou pensar positivamente sobre o assunto. "Faltavam alguns detalhes, que infelizmente impediram que o Rincón viesse, mas o São Paulo está trabalhando em outras direções", garante o treinador. Uma das possibilidades é de que o lateral Roger, do Grêmio, possa ser o novo reforço da equipe.