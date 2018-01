São Paulo desiste de contratar Felipe A diretoria do São Paulo desistiu nesta terça-feira da contratação do meia/lateral Felipe, ex-Galatasaray, da Turquia. De acordo com o diretor de futebol do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, o salário pedido pelo atleta é muito alto e está ?além da realidade do futebol brasileiro?. Em dezembro, Felipe rompeu seu contrato com o clube turco, dono de 50% de seu passe, e viria para o São Paulo em troca de Fábio Simplício. Como o acerto não vingou, o volante são-paulino fica no clube. ?Claro que fica. O Simplício não vai ser negociado?, garantiu o dirigente. A notícia, aliás, foi um alívio para o volante. Na manhã desta terça-feira, assim que foi informado sobre a troca, Fábio Simplício, curioso, começou a se sentir já negociado e queria saber detalhes de como era jogar no futebol turco. Ligou então para o atacante Christian, que jogou no Galatasaray no segundo semestre de 2002. Para seu desespero, as informações não foram nada agradáveis. ?Parece que o clube (Galatasaray) está com dificuldade e vem atrasando o pagamento de salário?, afirmou. ?Ir para lá e não receber! Se for assim, é melhor ficar aqui?, constatou, desolado, momentos antes de saber que seria mantido no elenco. Dispensas ? O atacante Leandro admitiu nesta terça-feira que está deixando o São Paulo, com destino ainda incerto. ?Queria continuar aqui, mas a diretoria, infelizmente, não quis assim?, lamentou o jogador. O Santos tenta contratá-lo. O meia Adriano, outro com um pé fora da equipe, passou a tarde esperando uma posição da diretoria. O São Paulo quer reduzir seu salário, o jogador aceita ? ?desde que não seja muita coisa? ?, mas, por enquanto, não há acordo. ?Ainda estamos estudando o caso do jogador?, declarou Leco.