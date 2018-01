São Paulo desiste do lateral Fabiano A diretoria do São Paulo desistiu de contratar o lateral-esquerdo Fabiano, do Atlético-PR. O anúncio foi feito neste sábado pelo presidente Marcelo Portugal Gouvêa. Segundo o dirigente, o empresário Juan Figer e o clube paranaense recusaram, na sexta-feira à noite, a proposta tricolor. ?Duvido que algum clube do Brasil faça uma proposta melhor?, afirmou o presidente são-paulino. A esperança do São Paulo é que Fabiano insista com a diretoria do Atlético-PR para que o negócio seja fechado. O jogador já declarou o seu interesse em jogar no time do Morumbi. O Palmeiras é um dos clubes interessados no lateral-esquerdo, mas o alto custo do jogador dificulta as negociações com o clube do Palestra Itália.