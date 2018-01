São Paulo desmente vinda de Edmundo O presidente do São Paulo, Paulo Amaral e o diretor de futrebol, José Dias, negaram hoje em Maceió a possível contratação do atacante Edmundo. Paulo Amaral ficou revoltado com a declaração do jogador hoje no Rio de que já teria acertado as bases contratuais com o São paulo. E foi taxativo na resposta: "Eu não estou contratando ninguém", afirmou Amaral, que ainda está chateado com o episódio envolvendo Rogério Ceni. O diretor de futebol, José Dias, também afirmou que o São Paulo não tem interesse na contratação de Edmundo. "Podem divulgar. O São Paulo não está contratando Edmundo. Dou minha palavra", declarou José Dias.