São Paulo despede-se de seu ataque A parceria entre Luís Fabiano e Kleber resolveu parte dos problemas do São Paulo nas últimas semanas. Faltava, desde a saída de Reinaldo para o Paris Saint-Germain, um companheiro para o artilheiro tricolor, que já marcou 28 gols no Campeonato Brasileiro. Os dois lideraram o time nos últimos quatro jogos ? quatro vitórias ?, três pela competição nacional e um pela Sul-Americana, e se valorizaram. Pena, para o torcedor que a dupla se despedirá neste domingo do Brasileiro, na partida contra o Atlético-PR, às 16 horas, em Curitiba. Kleber ficará fora das quatro rodadas finais porque defenderá a seleção brasileira no Mundial Sub-20, que começa no fim do mês nos Emirados Árabes. Luís Fabiano, também convocado, só que para a seleção principal, será julgado, pelo STJD, na terça-feira, pela expulsão contra o Corinthians, e corre o risco de pegar pena severa. Embora otimista, o atleta sabe que pode dar adeus ao Brasileiro no Paraná. Por isso, diz que vai "fazer de tudo" para marcar um ou dois gols nesta tarde e ultrapassar Edmundo, do Vasco, recordista de gols numa edição do Brasileiro, com 29 em 1997. Um detalhe, porém, deve acabar com o sonho do são-paulino. Dimba, do Goiás, não pára de balançar a rede. Na quinta-feira, chegou a 29 gols e tem boas chances de melhorar essa marca. Tem ainda mais cinco jogos a disputar. Mesmo que supere Edmundo, deverá ficar atrás do atacante do Goiás. Independentemente desse duelo, 2003 foi excelente para os atacantes do São Paulo. Luís Fabiano interessa ao Milan e dificilmente terminará 2004 no Morumbi. Ele gostaria de participar da Libertadores e, por isso, pretende propor, mesmo que seja negociado, transferir-se para a Europa apenas no meio do ano que vem. Kleber, de apenas 20 anos, recebeu proposta do Dinamo de Kiev e ficou seduzido com os valores que lhe ofereceram. Garante, contudo, que, por enquanto, quer ficar no São Paulo. A intenção da diretoria é manter os dois no elenco caso o time confirme a vaga na competição continental. Já na quarta-feira, contra o The Strongest, pela Sul-Americana a equipe não contará com sua dupla de ataque. E, sem eles, tudo deverá ficar mais difícil, admitem os próprios são-paulinos. "Seria bom garantir os pontos agora, porque, depois, sem os dois, as coisas vão ficar mais complicadas", declarou o zagueiro Lugano. "Temos de aproveitar a presença deles, porque uma vitória sobre o Atlético será um passo quase definitivo para a Libertadores." O técnico Roberto Rojas utilizará o cauteloso esquema 3-5-2.