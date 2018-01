São Paulo deve anunciar novo lateral Finalmente, a negociação para a contratação do lateral-esquerdo Fabiano pode ser concretizada. Nesta segunda-feira, o presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, conversou com Juan Figer, procurador do jogador, e marcou para quarta-feira uma nova reunião, que poderá definir a contratação. O Bayer de Munique também tem interesse em Fabiano. A diretoria do clube, eleita no início de abril, pode sofrer a sua primeira baixa. O vice-presidente Márcio Aranha - peça importante na eleição de Marcelo Portugal Gouvêa - vai reunir o Conselho Deliberativo para avisar que não participará mais das decisões do departamento de futebol. "Quando a diretoria assumiu, pensei que, com a minha experiência, pudesse ajudar bastante na formação do time. Percebi, porém, que não querem a minha ajuda", afirmou Márcio Aranha. As divergências começaram logo que a nova direção tomou posse. Márcio Aranha queria a contratação do lateral-direito Leonardo Moura, que na época defendia o Vasco. Sua sugestão foi rechaçada e, por indicação do superintendente de futebol Marco Aurélio Cunha, o clube acabou contratando Rafael. "Agora, a diretoria de futebol resolveu mandar o Rafael embora e contratar o Leonardo Moura. O que mostra que eu estava certo."