São Paulo deve apresentar Mineiro O dia promete ser decisivo nesta terça-feira no São Paulo. Apesar de o presidente Marcelo Portugal Gouvêa não dar prazo, a diretoria pode confirmar a contratação de mais dois reforços. "Estamos trabalhando e estamos em busca de jogadores. Esta semana devemos fechar com mais um ou dois deles, mas não temos como dar prazo", avisa Gouvêa. A negociação com o volante Mineiro é a mais adiantada e apenas alguns detalhes separam a chegada do jogador do São Caetano. "Sabemos que o Mineiro quer jogar no clube e o São Paulo também quer que ele jogue aqui. Mas é só isso que podemos falar. Estamos conversando com ele há algum tempo. Se assinar, tudo bem, caso contrário, não adianta falar que tem 90% de chance de ele jogar aqui", afirma o presidente. Outro jogador que está próximo de fechar com o clube é o meio-campista Tcheco, atualmente no Al-Ittihad, da Arábia. A dificuldade encontrada pela diretoria são-paulina, porém, é encontrar os jogadores nesse período de férias. "Os jogadores estão viajando e nem sempre conseguimos entrar em contato com eles. Quando tiver fechado, a gente avisa", garante. Gouvêa corre contra o tempo para concretizar as negociações antes de tirar férias e viajar no fim de ano. "Mas se não conseguirmos, vamos continuar as negociações na primeira semana de janeiro. Queremos fechar tudo até a apresentação do time dia 10, ou no máximo dia 14 de janeiro", disse. Além de Mineiro e Tcheco, a diretoria sondou o lateral Ânderson Lima e os atacantes Fabrício Carvalho e Luizão. "Conversamos com quatro ou cinco, para contratar um ou dois. Não adianta conversar apenas com dois por que você acaba sem nenhum. Trabalhamos com volantes, meias e atacantes." Sobre o tal "jogador do presidente" e que poderia vir do exterior, o presidente do São Paulo desconversa: "Não adianta querer descobrir, pois não vou dar pista alguma."