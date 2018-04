São Paulo deve bater contra o Atlético seu recorde de público em 2013

O São Paulo tem tudo para bater o recorde de público do clube na temporada. Para a partida desta quinta-feira contra o Atlético-MG, foram colocados à venda 64.132 ingressos. A torcida, animada com a classificação heroica da equipe para as oitavas de final da Libertadores, já praticamente esgotou todos os setores.

Não há mais bilhetes para as arquibancadas e, segundo balanço divulgado na segunda-feira à noite, restam pouco mais de duas mil entradas para os setores de cadeira, sem contar os espaços de cativa e de camarote. Até agora, o maior público tricolor no ano foi justamente contra o Atlético-MG, na fase de grupos da competição sul-americana: 50.403 torcedores.

Os próprios jogadores do São Paulo reconhecem a importância da grande presença de público para se chegar a um bom resultado. "A gente sabe da responsabilidade que é essa partida. Tenho certeza de que todos estão focados para conseguir um resultado positivo e a força da nossa torcida vai nos ajudar muito", explica o zagueiro Paulo Miranda, que vem atuando como lateral-direito.