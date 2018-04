São Paulo deve contratar lateral que está no Sport

A diretoria vem tentando oferecer mais opções para Ney Franco montar a equipe para as competições do segundo semestre, especialmente pelo fato de o Campeonato Brasileiro ser muito longo. As laterais são consideradas os pontos mais críticos do time; Cortez foi afastado após um 2012 de altos e baixos e Carleto, o atual titular, nunca foi unanimidade entre os dirigentes. Pelo lado direito, Douglas também é visto com desconfiança e Lucas Farias é considerado "verde" para assumir a titularidade.

A chegada de Reinaldo mantém a linha de contratações modestas para o segundo semestre. Os diretores sonham com nomes de expressão especialmente depois da vexatória eliminação na Libertadores e do presidente Juvenal Juvêncio ter afastado, ao lado da comissão técnica, sete atletas. Nomes de impacto como Vagner Love, Felipe Melo e Maicon foram ventilados no Morumbi, mas os altos valores envolvidos nas transferências e salários por enquanto os transformam apenas em sonho.

A diretoria admite que as conversas estão bem encaminhadas, mas ninguém quis dar a negociação como concluída. "Seria até deselegante com o Sport falar sobre qualquer tipo de negociação, afinal ele ainda tem vínculo com o clube", despistou o vice de futebol, João Paulo de Jesus Lopes. A tendência é que o jogador seja anunciado nos próximos dias.