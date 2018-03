São Paulo deve definir técnico domingo Apesar do alívio que chegou com o empate diante do Goiás, os dirigentes do São Paulo não descansam. Querem anunciar a contratação de um treinador no domingo, logo após a partida diante do Atlético Mineiro. O que impulsiona a diretoria é a chance de conquista da Copa do Brasil. Os dirigentes querem um treinador experiente e vencedor no banco de reservas da partida de volta contra os goianos - quinta-feira, no Morumbi. O jogo vale classificação à semifinal do torneio que leva até a Libertadores de 2004. "Nós estamos trabalhando. Por mais que o Rojas e o Milton Cruz tenham ido bem demais, queremos um treinador vivido. E isso o mais rápido possível", deixa escapar Carlos Augusto Barros e Silva, o diretor de futebol do São Paulo. Os boatos não páram. O mais insistente é que o próprio presidente Marcelo Portugal Gouvêa teria assistido pela televisão à partida entre Santos e Nacional torcendo pela derrota do time brasileiro para que Leão pudesse assinar contrato com o São Paulo. Outros comentários davam conta de que Dario Pereyra já teria assinado até abril de 2004. "Isso é absurdo. Não serei eu o treinador do São Paulo, não. Estou trabalhando no Paysandu aqui em Belém e garanto que não fui procurado. Pelo que sei, o cargo está entre o Leão e o Tite", afirmou Dario Pereyra. Quanto ao Grêmio, os jogadores liderados por Ânderson Lima pediram para que Tite fique mesmo se a equipe for eliminada da Libertadores. O técnico não deu a garantia que os atletas queriam. Mas, para Reinaldo, se o São Paulo não arrumar treinador, Rojas está ótimo. "Contra o Goiás fiz uma das melhores partidas táticas desde que cheguei ao São Paulo. Com o Rojas estamos muito bem servidos. Agora é com a diretoria."