São Paulo deve multar jogador por expulsões A diretoria do São Paulo deve multar Carlos Alberto pelas duas expulsões seguidas. Nas duas, contra o Grêmio e diante do Bahia, o jogador agrediu os adversários sem disputa de bola. Juvenal Juvêncio diz: ?Vamos estudar o que fazer com o Carlos Alberto. Ele prejudicou o time duas vezes. Ainda vamos decidir se iremos multá-lo.? Há uma grande tendência no sentido de que o volante seja punido, o que serviria de exemplo aos demais jogadores. Roberto Rojas, o técnico interino, não escondia a sua irritação: ?A expulsão do Carlos Alberto foi infantil, nos impediu de vencer o Bahia. Ele precisa ter noção da sua importância no time. Por mais que seja bom jogador, tem de se conscientizar do que não pode fazer em campo.? Quando, depois de dois meses, o São Paulo conseguiu a contratação de Carlos Alberto do Botafogo, houve duas reações distintas. Uma, no clube do Morumbi: ?Está chegando um craque?, comemorava o então técnico Oswaldo de Oliveira. Outra, em Caio Martins: ?Estamos nos livrando de uma laranja podre?, resumia o presidente do Botafogo, Bebeto de Freitas. O que mais tem irritado Rojas é que o jogador tem demonstrado nos treinamentos uma grande qualidade técnica. O problema dele é mesmo nas divididas. Ele entra muito duro nas jogadas. E é irritadiço, perdendo a calma rapidamente. Com a multa, a diretoria pretende acabar com a instabilidade de humor do jogador. Revoltado com a expulsão, Carlos Alberto não quis dar entrevistas após a partida do Morumbi. Para piorar o clima, Luís Fabiano poderá ser suspenso pelo STJD, por ter agredido o zagueiro Valdemar.