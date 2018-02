São Paulo deve ter a volta de Fabão O zagueiro Fabão deve ser o reforço do São Paulo para enfrentar a Ponte Preta, terça-feira, no Morumbi. Fora do time desde a vitória por 3 a 2 sobre o Corinthians, dia 7 de setembro, em razão de uma lesão no calcanhar direito, Fabão voltou a treinar com bola ontem e não sentiu mais dores, o que anima a comissão técnica. ?Ele deve jogar, pois não perdeu o condicionamento físico?, afirmou o treinador Paulo Autuori. O retorno de Fabão é providencial para a defesa, que falhou na derrota por 3 a 0 para o Internacional, quarta-feira, no Beira-Rio. O time não sofria três gols num mesmo jogo desde a derrota por 4 a 2 para o Atlético-PR, dia 20 de agosto. Nem por isso Paulo Autuori pretende alterar o esquema tático. ?Continuaremos com dois zagueiros, pois foram falhas específicas, que não poderíamos ter cometido.? Esperança - Apesar de as chances de brigar pelo título serem muito reduzidas, Autuori ainda acredita que o time ? em 12.º lugar, com 38 pontos ? pode chegar entre os primeiros colocados. ?Se vencermos o Corinthians e a Ponte Preta, nos jogos que serão disputados novamente, nossas possibilidades aumentam?, projeta. Em novembro, o São Paulo receberá uma comitiva da Fifa, que prepara detalhes do Mundial de Clubes do Japão, de 11 a 18 de dezembro. O elenco posará para fotos e a taça em disputa ficará exposta no clube.