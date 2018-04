São Paulo deve ter força máxima para enfrentar o Grêmio

Após a derrota para o Juventude por 2 a 0, o São Paulo se prepara para enfrentar o Grêmio já de olho na Copa Libertadores. O time terá força máxima para tentar vencer os gaúchos e complicá-los na briga por uma das vagas à competição sul-americana. Veja também: Crônica do jogo: Juventude 2 x 0 São Paulo Neste ano, o São Paulo foi eliminado nas oitavas-de-final da Libertadores pelo Grêmio. A partida do próximo domingo, às 18h10, no Morumbi, pelo Brasileirão, seria uma vingança dos jogadores, já que deixariam os gaúchos com poucas chances de classificação para 2008. O técnico Muricy Ramalho, no entanto, não quis afirmar que o São Paulo entrará com espírito de vingança. "Vamos ter a força máxima sim, como sempre fazemos nos jogos... quem serão os outros três times classificados para a Libertadores não interessa, não é problema nosso." Mesmo com o discurso apaziguador de Muricy, o São Paulo terá os retornos de Rogério Ceni, Jorge Wagner e André Dias. Em contrapartida, o time não terá Diego Tardelli e Leandro, suspensos. Os ingressos para a partida já começaram a ser vendidos pela diretoria.