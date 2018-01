São Paulo deve ter Grafite no dia 15 Em razão da lesão no joelho direito, o atacante Grafite só voltará ao time do São Paulo no jogo de volta contra o Tigres, no dia 15 de junho, em Monterrey, no México, pela Copa Libertadores. Os exames não detectaram agravamento da contusão. ?O quadro não piorou, mas houve atraso na recuperação?, disse o médico e superintendente de futebol do clube, Marco Aurélio Cunha. O problema é que a contusão provocou o corte de Grafite, que tinha sido convocado por Parreira para defender o Brasil nas duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa. ?Infelizmente, fiquei fora da seleção, mas terei outras chances?, lamentou o atacante do São Paulo.