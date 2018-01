São Paulo deve ter time misto domingo O São Paulo vai poupar alguns jogadores para a partida de domingo contra o Botafogo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Luizão, Danilo e Mineiro são os nomes mais cotados a ganhar uns dias de descanso, já pensando na semifinal da Libertadores, que começa na próxima quarta-feira. "É muito provável que o Davi comece a partida no lugar do Luizão, formando dupla com o Roger. É inegável que nossa prioridade é a Libertadores e vamos montar um time descansado", explicou o técnico Paulo Autuori. Os jogadores de meio-de-campo têm se desgastado muito e o técnico vai mexer no setor. "O Josué andou suspenso e descansou. Agora, é a hora do Mineiro e do Danilo. Vamos escolher bem as opções", afirmou Autuori. O lateral-esquerdo Júnior também precisa descansar, mas não há reservas. E o zagueiro Alex, suspenso, não joga.