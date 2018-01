São Paulo deve trazer revelação da Ponte O São Paulo deve anunciar, nos próximos dias, a contratação do atacante Jean, de 23 anos, que defendeu a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. As negociações estão bem perto de um desfecho e, se nenhuma reviravolta ocorrer, o jogador iniciará os treinos no início da semana. O atleta será o oitavo reforço para a temporada. O técnico Cuca vinha pedindo mais um atacante, pois, até o momento, tem pouquíssimas opções para a reserva de Luís Fabiano e Grafite. Na quarta-feira, contra a Ponte Preta, apenas Rico, que deve ser emprestado, ficou no banco. Jean foi um dos poucos destaques da Ponte no Brasileiro e vinha sendo observado pelos são-paulinos desde o fim do ano. Em dezembro, o clube de Campinas praticamente havia acertado sua transferência para o Panathinaikos, da Grécia, mas a transação foi cancelada. O empresário Juan Figer, que adquiriu parte de seus direitos, é quem negocia com o São Paulo. Pacto entre amigos - Luís Fabiano e Cuca fizeram uma aposta. Se o atacante não for expulso nenhuma vez até 21 de fevereiro, contra o Atlético Sorocaba, o treinador oferecerá um churrasco para o elenco. Caso contrário, a carne ficará por conta do jogador. Mais do que jogar bem, Luís Fabiano luta para pôr fim à fama de indisciplinado, que adquiriu, de maneira justa, pelo excessivo número de cartões recebidos. Seu temperamento em campo prejudicou a equipe e sua imagem e, se não melhorar, sabe que dificilmente receberá boa proposta do exterior. "Penso em entrar em campo para fazer gols, não para tomar cartões", diz o artilheiro, com o tom responsável de quem será pai em junho - a mulher, Juliana, está grávida.