São Paulo discute saída de Luís Fabiano A oposição do São Paulo e até mesmo aliados da atual diretoria vão pressionar o presidente Marcelo Portugal Gouvêa para que mantenha o atacante Luís Fabiano no elenco. Caso o jogador deixe o clube por quantia inferior a US$ 10 milhões, os adversários políticos prometem cobrá-lo e vão usar o fato na campanha eleitoral, que começa a esquentar no clube - o pleito deverá ocorrer em abril do ano que vem. Parte da oposição alega que de nada adianta o presidente ter formado um bom time, se não tem capacidade para manter os principais astros. Existe uma proposta do futebol europeu por Luís Fabiano de cerca de US$ 4 milhões. A diretoria não quer confirmar a informação, mas, no Morumbi, comenta-se que seja do Barcelona. Os espanhóis devem perder o holandês Patrick Kluivert e pensam no atacante brasileiro para o seu lugar. O futebol alemão também tem interesse. Marcelo Portugal Gouvêa não gostaria de negociá-lo, mas está em dúvida. O clube passa por dificuldades financeiras, que ganharam proporções ainda maiores com a desistência da disputa da Copa da Paz, neste mês, na Coréia do Sul. A competição dará ao campeão US$ 2 milhões, dinheiro com o qual a diretoria estava contando. No momento, o presidente garante a permanência do atacante e diz que só o libera caso algum clube deposite os US$ 15 milhões, valor da multa rescisória que consta no contrato. Jose Fuentes, empresário de Luís Fabiano, afirmou nesta terça-feira que gostaria que o atacante ficasse mais um ano no futebol brasileiro. "Para ele consolidar sua imagem de grande jogador, de artilheiro", explicou. Mas admitiu não ter certeza de que isso ocorrerá. Luís Fabiano treinou nesta terça-feira, mas não atendeu à imprensa. Declarou que conversará normalmente com os jornalistas na quarta. Kaká e Júlio Baptista comemoraram a convocação para a seleção Sub-23, que disputará a Copa Ouro no México e nos Estados Unidos. Ricardinho, machucado, e Gustavo Nery e Adriano, suspensos, estão fora da partida de sábado, contra o São Caetano. Mas Kaká, Fabiano e Luís Fabiano devem voltar à equipe.