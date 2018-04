São Paulo dispensa sete jogadores e contrata Roni e Caramelo, do Mogi

SÃO PAULO - Após as eliminações no Campeonato Paulista e na Libertadores, o São Paulo anunciou na manhã desta sexta-feira, durante entrevista com o presidente do clube, Juvenal Juvêncio, algumas mudanças no elenco. Sete atletas foram dispensados: Cañete, João Filipe, Wallyson, Fabrício, Cortez, Luiz Eduardo e Henrique Miranda. Eles ficarão afastados do time principal e estão liberados para negociar contrato com outros clubes. O cartola também garantiu a permanência do técnico Ney Franco.

Para reforçar o grupo, o São Paulo contratou Roni e Caramelo, ambos do Mogi Mirim, que fez boa campanha no Paulistão. Juvenal ainda não anunciou a vinda dos atletas oficialmente. O dirigente também ordenou, em comum acordo com a comissão técnica, que o elenco passará 15 dias trabalhando em Cotia, numa espécia de pré-temporada para o Campeonato Brasileiro.

Os fracassos neste primeiro semestre não passaram impunes no Morumbi, como já se esperava Juvenal fez questão de ele próprio dar a notícia do balanço que fez após as quedas no Paulista e Libertadores. Com a próxima partida marcada somente para o dia 26, na estreia do time do Campeonato Brasileiro, contra a Ponte Preta, a comissão técnica decidiu levar os treinamentos para o CT de Cotia também para aprimorar fundamentos. Os setes jogadores afastados continuam treinando no CT da Barra Funda até encontrarem novos clubes. Quem volta ao grupo é o lateral-esquerdo Juan, que estava afastado.

"O elenco vai nesta segunda-feira para Cotia. O time ficará lá até a estreia no Brasileirão. Não vão com o grupo João Filipe, Cañete, Wallyson, Fabrício, Cortez, Luiz Eduardo e Henrique Miranda. Eles ficarão treinando com outros. Eles vão ser emprestados, sobretudo Luiz Eduardo e Miranda, esse é nosso processo de reciclagem, porque acreditamos neles", disse Juvenal.

Entre os jogadores afastados, os jovens Luiz Eduardo e Henrique Miranda (ambos de 20 anos) ainda contam com a confiança da diretoria e podem voltar ao São Paulo no futuro. João Filipe e Cortez tiveram bons momentos no passado, chegaram a se destacar, mas perderam espaço. Já Fabrício, Wallyson e Cañete sofreram com problemas físicos nos últimos tempos e nunca compensaram o investimento feito neles.

FRACASSOS

O primeiro semestre do São Paulo foi por água abaixo na última semana, com a eliminação para o Corinthians, nos pênaltis, na semifinal do Campeonato Paulista, e a goleada sofrida diante do Atlético-MG, por 4 a 1, que tirou a equipe nas oitavas de final da Libertadores. Os resultados deflagraram uma crise no clube. Juvenal disse não ter culpa pela situação.

"Você sabe, eu acho que não tenho (culpa). Eu procurei fazer o máximo. Nós procuramos dar o melhor, trazer exemplos, dar condições, e não conseguimos. Não transfiro a culpa para os atletas, estou dentro do processo, mas não contribuí para ele. Tanto que estou aqui tentando reverter esse quadro."

De acordo com o presidente são-paulino, os jogadores estavam cientes da importância dos títulos da Libertadores e do Campeonato Paulista para o São Paulo, mas o "futebol pregou uma peça". "Perdemos o primeiro semestre. Tinha feito o discurso para os atletas da importância do Paulistão e da Libertadores, mas o futebol tem disso e nos pregou uma peça."