São Paulo diverge sobre como jogar Os jogadores e o técnico Cuca têm opiniões diferentes de como o São Paulo deve se comportar na partida de volta contra o Once Caldas, quarta-feira, em Manizales, pelas semifinais da Libertadores. Gustavo Nery e Grafite defendem que o time utilize as mesmas armas usadas pelos colombianos no empate por 0 a 0, na noite de ontem. Já o treinador pensa diferente. "Vamos fazer duas linhas de quatro e sair no contra-ataque. Este é nosso forte", disse Gustavo Nery. "A gente tem de fazer como eles: ficar atrás, bem fechados e ir com calma", revelou o atacante Grafite. "Não vai ser nada disso. Ainda não decidi, mas não teremos essa atitude", discordou Cuca. Omar Feitosa, um dos auxiliares de Cuca, explicou com mais detalhes a dificuldade do São Paulo em jogar na defesa. "A vocação do time sempre foi o ataque. E há muito tempo. Jogamos para frente. Acho difícil você segurar, por exemplo, o Cicinho e o Gustavo Nery em uma linha de quatro. Eles atacam muito e não se seguram atrás." Mas Gustavo Nery afirmou: "Pode ir um de cada vez, com cuidado. Se o Cicinho avançar, eu fico. E vice-versa. Dá para jogar assim, eu sei defender também." Os jogadores do São Paulo repetem o mesmo discurso do Santos, depois do empate com o Once Caldas por 1 a 1, na Vila, pelas quartas-de-final da Libertadores - na ocasião, os colombianos levaram a melhor. "Eles vão ter de sair para o jogo. Precisam vencer para garantir a classificação e vão dar espaço para o nosso time", avaliou Gustavo Nery. "Vai ser mais fácil lá. Eles virão para cima. É só a gente se segurar para acertar um contra-ataque e vencer. Nesse primeiro jogo, erramos muito." É a mesma análise de Feitosa. "Rompemos a defesa deles. Tanto que tivemos oito boas chances, só que erramos na hora de fazer. Nossa média é de sete grandes chances por jogo e ontem chegamos a oito, não dá para dizer que fomos derrotados taticamente", completou o auxiliar de cuca. Luís Fabiano é outro que acredita na possibilidade de maiores espaços na partida em Manizales. "A torcida vai incentivar e eles vão atacar muito. Sempre fazemos gol e se acertarmos um contra-ataque, o jogo vai ficar mais fácil."