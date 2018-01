São Paulo divulga balanço de 1º Mundo O São Paulo inovou na divulgação do balanço de suas atividades financeiras no ano passado. Em vez da tradicional divulgação dos dados em jornais ? que o clube já estava acostumado a fazer, mas que a maioria dos outros só passarão a adotar a partir deste ano por determinação do Estatuto do Torcedor ?, os dirigentes são-paulinos optaram por uma apresentação mais sofisticada das suas atividades, elaborando o relatório anual em duas revistas, distribuídas a todos os conselheiros, dirigentes esportivos e imprensa. ?Para nós, o São Paulo é uma grande empresa e achamos razoável que a apresentação do nosso balanço fosse feita nos moldes das grandes empresas?, explicou o presidente Marcelo Portugal Gouvêa. O dirigente só lamentou que, como a iniciativa está em seu primeiro ano, o balanço demorou mais do que o previsto para ficar pronto e não houve como providenciar exemplares para todos os associados. ?Nosso objetivo é tornar o trabalho mais ágil no ano que vem e o balanço, que normalmente é aprovado em março, seria distribuído não só para os conselheiros, mas para todos os associados, em abril.? Até mesmo a combativa oposição existente no São Paulo aprovou a iniciativa, que contou com auditoria independente. Para o vice-presidente Márcio Aranha, que, apesar do cargo não hesita em criticar a atual administração quando julga necessário, qualquer proposta apara que as atividades do clube sejam apresentadas de maneira transparente é bem-vinda. Segundo o dirigente, o único ponto de discordância entre oposição e situação no que diz respeito às contas do clube foi a contratação do atacante Dill. As forças que estão atualmente no poder reclamam de que a amortização da dívida, de R$ 10 milhões, não constava no balanço de 2001. Mesmo com essa diferença, os números do São Paulo podem ser considerados satisfatórios. Apesar do aumento significativo das despesas (de R$ 64.716,00, em 2001, para R$ 80.889,00, em 2002), o total das receitas aumentou (de R$ 50.538 mil para R$ 77.033,00) e o déficit do exercício, em comparação a 2001, foi reduzido em quase 50% (de R$ 41.997,00 para R$ 22.872,00). Os dados, no entanto, não contentaram o presidente são-paulino. ?Infelizmente, o equilíbrio das contas continua dependendo da negociação de jogadores. No ano passado, Belletti e França foram para a Europa. Este ano, foi a vez de Júlio Baptista e Kaká?, lamentou Gouvêa. O dirigente diz ter constatado que, no futebol brasileiro, ainda é inviável os clubes sobreviverem sem a venda de atletas. ?Felizmente, o São Paulo sempre investiu nas categorias de base e tem como repor os atletas que saem.?