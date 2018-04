São Paulo divulga imagem de tornozelo inchado de Pato

O São Paulo divulgou nesta quinta-feira nas redes sociais uma imagem do tornozelo lesionado do atacante Alexandre Pato. O jogador pisou em um buraco no gramado do Morumbi ainda no começo do jogo com o San Lorenzo, nesta quarta-feira, pela Copa Libertadores, e teve de ser substituído.

O local da lesão está bastante inchado e segundo o clube, Alexandre Pato será submetido a um tratamento intensivo de seis a oito horas por dia para retornar a atuar. O jogador começou o trabalho de recuperação já na tarde desta quinta-feira e por enquanto não tem prazo para voltar a jogar. Na vitória sobre o time argentino, o camisa 11 foi substituído por Centurión.

Alexandre Pato é o artilheiro do São Paulo na temporada com oito gols e duas assistências. Contra o Marília, no próximo domingo, o atacante deve ficar fora da partida, que será realizada no estádio do Morumbi.