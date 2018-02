São Paulo diz que acerto com Adriano não sai antes de janeiro

A diretoria do São Paulo só deve ter uma posição definitiva sobre a situação de Adriano a partir de janeiro. Os dirigentes desconversam sobre as reportagens publicadas nos jornais italianos, dando conta que a Inter estaria disposta a mantê-lo no Brasil por mais alguns meses. "Ninguém da Inter nos procurou. Até agora, essa hipótese só foi levantada pela imprensa da Itália", resume o médico Marco Aurélio Cunha, superintendente de Futebol. Adriano permanecerá treinando no CT da Barra Funda e no CT de Cotia até sexta-feira, quando será liberado para as festas de fim de ano. Mesmo neste período, o São Paulo se dispõe a acompanhar o tratamento do jogador, que começou no dia 19 de novembro, e estuda enviar um profissional do departamento de fisiologia para acompanhá-lo, até seu último dia no Brasil. "Não tratamos de negócios, nosso compromisso com a Inter é o de devolvê-lo em plenas condições, em janeiro", diz Cunha. De acordo com o dirigente, Adriano está seguindo à risca o plano elaborado pela comissão técnica são-paulina e o maior ganho, além da recuperação física do atleta, é sua motivação. "Ele está visivelmente feliz, animado para trabalhar e disposto em voltar a jogar bem. Esse é nosso compromisso com a Inter", observou Cunha. Os dirigentes do São Paulo são unânimes em afirmar que gostariam de contar com Adriano para 2008, especialmente porque o elenco sente a falta de um artilheiro, mas também concordam que a tarefa é extremamente complicada. "Basicamente, são duas etapas problemáticas: conseguir a liberação da Inter e negociar uma adequação salarial à nossa realidade", comentou Marco Aurélio Cunha. Os vencimentos de Adriano, estimados em R$ 14,2 milhões por ano (ou R$ 1,18 milhão por mês), são o grande entrave para um eventual acordo, que não seria fechado nem com uma eventual proposta por parte da Inter de pagar 50% do valor. "Ainda assim, são valores que estão completamente fora das nossas possibilidades, não temos como absorver um valor desses", afirmou Cunha. No início de janeiro, Adriano se reapresenta à comissão técnica da Inter, que fará um período de treinos em Dubai, nos Emirados Árabes. O empresário do jogador, Gilmar Rinaldi, deve acompanhá-lo para definir seu futuro. "Contratar o Adriano é um sonho quase impossível", conclui o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio.