São Paulo diz que clássico será decidido no meio-campo

O volante Hernanes retorna ao São Paulo no clássico contra o Palmeiras, depois de cumprir suspensão automática contra o Atlético Paranaense, e reconhece que terá função importante no jogo de domingo. Para ele, o confronto será vencido pelo time que ganhar o duelo no meio-de-campo.

"Não só neste jogo, mas num modo geral o meio-campo é o setor que mais decide os jogos. O meio tem que estar junto, marcar forte, trocar passes rápidos. Quem estiver melhor neste setor leva a vantagem e tem mais chances de vencer o jogo", analisou o volante.

Apesar de ser um dos destaques do São Paulo, Hernanes descarta os elogios e prefere apostar na força do grupo. "Se um jogador se destaca numa determinada partida é porque o time todo deu condições para isso. O lado individual só aparece se a equipe estiver bem", disse.

Hernanes pede atenção com o meia Diego Souza, um dos principais jogadores do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro. "Ele vive uma grande fase, é um jogador completo, forte, habilidoso, tem visão e cabeceio. Merece respeito e uma atenção a mais", afirmou.