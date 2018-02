São Paulo doa camisetas ao Fome Zero O São Paulo Futebol Clube fez uma doação ao Programa Fome Zero, nesta segunda-feira, em encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. Ao lado do presidente são-paulino Marcelo Portugal Gouvêa, o meia Kaká entregou 26 camisetas autografadas pelos jogadores do time do Morumbi para serem leiloadas, com renda totalmente revertida para a campanha. As camisetas entregues foram as mesmas utilizadas pelo time do São Paulo no clássico com o Santos, no dia 15 de fevereiro, ainda pela primeira fase do Campeonato Paulista.