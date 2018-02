São Paulo domina a premiação dos craques do Brasileirão

O São Paulo foi o grande vencedor da terceira edição do Prêmio Craque Brasileirão, realizado nesta segunda-feira à noite no Teatro Municipal do Rio. No evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o campeão brasileiro de 2007 teve cinco atletas eleitos para a seleção do campeonato: Rogério Ceni, Breno, Miranda, Hernanes e Richarlyson. O São Paulo também foi agraciado com a escolha de Rogério Ceni e Breno, respectivamente como craque (Rei da Bola) e revelação da competição. O goleiro são-paulino também ganhou outro título, o de craque da torcida. Para completar a lista, o técnico Muricy Ramalho ganhou a disputa com Joel Santana e Caio Júnior. "O momento de hoje é de integração. Esse prêmio (craque da competição) eu divido com meus companheiros de clube, que são muito mais merecedores do que eu", disse o melhor goleiro do Brasil. A festa foi marcada por muita pompa e teve como apresentadores os atores Tony Ramos e Marcos Palmeira. Eles se esforçavam para demonstrar descontração e assim divertir a platéia bastante eclética - havia políticos, como os ministros do Esporte, Orlando Silva, e da Cultura, Gilberto Gil, dirigentes de clubes e de entidades esportivas, o técnico Dunga e seu auxiliar Jorginho, o ex-coordenador da seleção, Zagallo, entre outros. Em meio ao anúncio dos vencedores do prêmio, a CBF aproveitou para divulgar a realização da Copa de 2014 no Brasil, com inserções no telão adaptado ao teatro, com imagens de evento recente na Fifa que confirmou o Mundial no País. E houve até discurso de Tony Ramos e Marcos Palmeira para enaltecer a CBF pelo feito. Com a eleição dos 11 melhores do Brasileiro, por um colégio que reuniu centenas de jornalistas, atletas, treinadores e dirigentes esportivos, ficou definido o time que vai enfrentar a seleção olímpica, domingo, no Engenhão, salvo alguma mudança de última hora: Rogério Ceni, Leonardo Moura, Breno, Miranda e Kléber; Hernanes, Richarlyson, Ibson e Valdívia; Acosta e Josiel. Esse combinado será dirigido por Muricy Ramalho. No teatro ficou clara preferência de boa parte do público pelas indicações de atletas de Flamengo e Botafogo. O goleiro Felipe, do Corinthians, foi um dos mais aplaudidos, assim como Rogério Ceni. O atacante Leandro Amaral, ao receber o troféu de prata como atacante, teve de ouvir os gritos de "vice de novo", uma gozação dos demais clubes cariocas ao Vasco. No momento em que o presidente do Flamengo, Marcio Braga, subiu ao palco para receber o prêmio entregue ao clube por ter sido a 'torcida de ouro' do campeonato, parte da platéia gritou "pentacampeão". Era também uma provocação ao São Paulo e à CBF. Do lado de fora do Teatro Municipal, torcedores do Flamengo chegaram a exibir uma réplica da ‘taça de bolinhas’, criada pela CBF para ser entregue ao primeiro clube cinco vezes campeão brasileiro. Também receberam homenagens no Municipal o atacante Romário, do Vasco, por marcado seu milésimo gol na atual edição do Brasileiro, e o ex-campeão do mundo Nilton Santos.