São Paulo: Dúvida por Júnior e Amoroso O São Paulo se considera autorizado a escalar normalmente Amoroso e Júnior no jogo contra a Ponte Preta, terça-feira, no Morumbi. Apesar disso, a diretoria fará uma consulta à CBF antes que Paulo Autuori defina o time. Os dois jogadores receberam cartão amarelo na partida contra o Corinthians, dia 7 de setembro e cumpriram a suspensão contra o Coritiba, na rodada seguinte. Depois, por conta das irregularidades com Edílson Pereira de Carvalho, o jogo contra o Corinthians foi anulado. Assim, os cartões não valeriam. E, como os dois jogadores foram punidos com novos cartões contra o Inter, estariam fora do jogo contra a Ponte. Amoroso, por completar a primeira série de três cartões e Júnior, pela terceira série. Entretanto, o São Paulo considera que ambos estavam ?zerados? por terem ficado de fora do jogo contra o Coritiba. Até esta quinta, estavam escalados para enfrentar a Ponte.