São Paulo é acusado de "roubar" Lusa A guerra entre Portuguesa e São Paulo continua acirrada. Mais uma vez, os dirigentes do clube do Morumbi são acusados de aliciar jovens valores da equipe do Canindé. O duelo começou no fim de 2002, quando os dois brigaram na Justiça pelo passe do zagueiro Davi, de 17 anos. E, segundo a Lusa, do time infantil campeão daquele ano, o goleiro Everson, o lateral-direito Rafael, o zagueiro Maurício, o volante Wesley e os atacantes Diego e Pablo, foram "roubados" pelo Tricolor. A briga nos tribunais agora envolve o meia-atacante Rafinha, que tenta deixar a Lusa para jogar no São Paulo. Segundo diretores da Lusa, até atletas em fase de teste no clube estão sendo aliciados pelo São Paulo e, mais uma vez, da categoria infantil: o goleiro Marlon Santos da Silva, de 14 anos, e o meia-atacante Thiago Andrade, de 15 anos, alojados no Canindé para um período de testes. A acusação atinge Antônio Carlos Silva, que era coordenador das categorias de base da Portuguesa e agora dirige o time infantil do São Paulo, e seu irmão, José Silva, além de Nilton Beluzzo, ex-treinador e empresário de atletas da base do Tricolor. O assédio começou quando Marlon, que conhece meninos que jogam em clubes paulistas, comentou com o amigo Otávio Augusto, do São Paulo, que estava fazendo testes na Lusa. "Sem eu pedir, ele avisou seu empresário, o Nilton, acho que o sobrenome é Beluzzo, que me ligou dizendo que eu deveria fazer teste no São Paulo, pois lá teria mais chances de vencer na carreira", contou Marlon. O atleta aceitou o convite e fez os testes na terça-feira. O atacante Thiago foi junto. Nilton pegou os meninos no portão 3 do Canindé às 6h30 e os levou para treinar em Taboão da Serra. Os testes deveriam prosseguir nesta quarta-feira, mas Mário de Carvalho, Cássio Ramos Esteves, Antonio Ramos Esteves e Acácio Ferreira Lopes, dirigentes da Lusa, além do técnico Gilberto, da categoria infantil, resolveram surpreender o empresário. Houve discussão, mas Nilton conseguiu fugir. Outra acusação atinge os irmãos Silva. O atacante Marcelino Lopes Arruda Júnior, conhecido por Marcelinho, atacante de 13 anos, estaria sendo assediado por José Silva. "O José Silva me conhecia aqui da Portuguesa. Na semana passada, me encontrou na rua, aqui do lado do estádio, e me convidou para ir jogar no São Paulo", disse Marcelinho. "Ele falou que ajudaria minha mãe e compraria roupas para mim. Eu não aceitei o convite porque estou aprendendo muito aqui no clube e me dou bem com os meninos da Portuguesa. Disse para ele que não iria e não fui. Depois, avisei os diretores da Portuguesa sobre o que tinha acontecido." Antônio Carlos Silva negou as acusações. "Nem sei quem são esses jogadores, não tenho nenhum jogador da Lusa aqui e nem quero. Afinal, tenho um olheiro em cada cidade do Brasil," garantiu. "Eles podem vir aqui verificar meus jogadores. Não tem nenhum atleta da Lusa no infantil do São Paulo. Se provarem que tem, no outro dia mesmo voltam para lá." Antônio Carlos Silva afirmou que jamais aliciou jogadores. Pelo contrário, segundo ele, a Lusa é que lhe tirou um jogador. "Foram eles que levaram um atleta meu", rebateu, referindo-se a Heron Gustavo da Silva, de 15 anos, que foi tirado do São Paulo. Apesar de dizer que não conhece Marlon e Thiago, Antônio Carlos Silva se complicou ao deixar escapar que esses atletas "estão indo treinar é no Guarani".