São Paulo e Al Ittihad está no intervalo O confronto entre São Paulo e Al Ittihad, da Arábia Saudita, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa está no intervalo. O jogo, disputado no estádio Nacional de Tóquio (Japão), está empatado em 1 a 1. Amoroso, aos 16 minutos, abriu o placar para o clube brasileiro e Noor, aos 33, fez o gol de empate dos sauditas.