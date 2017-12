São Paulo e Atlético-MG ficam no empate O resultado não agradou a ninguém, mas o empate por 2 a 2 entre São Paulo e Atlético-MG, hoje, no Morumbi, foi bem pior para o time de Belo Horizonte, que segue na lanterna do Brasileiro, com 34 pontos. Os paulistas mostraram pouco futebol para quem disputará o Mundial de Clubes, em dezembro, no Japão, mas foram melhores do que na derrota por 2 a 1 para o Brasiliense. Pelo menos tiveram vontade para buscar a igualdade, já que estiveram duas vezes em desvantagem. O São Paulo poderia ter aberto o placar logo aos 4 minutos, quando Josué arriscou de fora da área e acertou o travessão. Apesar da superioridade, a equipe de Paulo Autuori perdia bolas fáceis na frente e sofria perigosos contra-ataques. Num deles, o Atlético-MG marcou o primeiro. Marques tocou de cabeça para Cáceres, livre de marcação, balançar as redes. Mesmo no prejuízo, o São Paulo pressionou e chegou ao empate num escanteio. Cicinho cruzou na cabeça de Roger, que fez o segundo gol pelo time ? o primeiro foi no 2 a 2 com o Paysandu, no dia 12 de junho. Mas os paulistas não sustentaram o resultado. Logo em seguida, Marques, em posição duvidosa, foi lançado e acertou belo chute de primeira e fez 2 a 1. Mas o São Paulo não merecia a derrota. Poderia ter empatado mesmo antes do intervalo, porém só atingiu a igualdade aos 9 minutos da etapa final, quando Rogério Ceni acertou bela cobrança de falta e fez o 19.º gol na temporada ? o 57.º na carreira. Os times procuraram o gol decisivo, mas não tiveram competência para obter outro resultado ? especialmente o São Paulo, que perdeu chances com Denilson e Amoroso.