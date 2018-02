São Paulo é bem recebido em Manizales Ao contrário do que os são-paulinos imaginavam, o clima em Manizales não poderia ter sido mais pacífico. Embora fossem os rivais do Once Caldas na noite desta quarta-feira, os jogadores foram recebidos com grande festa ao estádio Palogrande, em Manizales. "Foi tudo muito bem, a recepção não poderia ter sido melhor", declarou Juvenal Juvêncio, diretor de Futebol. A cúpula do Once Caldas fez questão de oferecer um almoço à diretoria do São Paulo, na Associação dos Cafeicultores. O evento foi aberto com a música "Aquarela do Brasil" e terminou com grande harmonia entre os clubes. Os diretores da agremiação colombiana pediram desculpas ao São Paulo por não ter cedido o campo para que a equipe treinasse na cidade do jogo. Os colombianos alegaram que a responsabilidade pelo veto foi toda do técnico Luis Fernando Montoya. Antes do início da partida uma grande festa tomou conta do estádio Palogrande. Um grupo e outros cinco cantores fizeram um show desde as 17 horas local (19 horas no horário de Brasília). Até o hino nacional da Colômbia foi cantado por artistas, exatamente como ocorreu no Morumbi, há uma semana. No vestiário, momentos antes do confronto, o técnico Cuca usou mais uma vez técnicas motivacionais com os atletas. Ele pregou na parede cartazes com declarações, depoimentos e fotografias, que chamassem atenção, de familiares e amigos de cada componente do elenco. Na terça-feira, já havia recebido um vídeo com mensagens positivas. Cerca de 40 mil pessoas lotaram o estádio, confiantes na classificação do Once Caldas nuna inédita classificação para a final da Libertadores. "Nós ganhamos do Santos, então vamos ganhar do São Paulo também, porque o Santos é melhor", gritou um torcedor, assim que o ônibus são-paulino entrava no Palogrande. O São Paulo contou com o apoio de seis torcedores para concorrer com os 40 mil colombianos. Um deles viajou com o grupo por ter sido sorteado na promoção "sócio-torcedor", e os outros cinco compraram um pacote de cerca de quase R$ 4 mil, que inclui hospedagem, passagem aérea e a ida também para Belém do Pará, onde no domingo o São Paulo enfrenta o Paysandu pelo Campeonato Brasileiro, em busca da liderança isolada. O time retorna logo após o jogo a Pereira, onde treinará na manhã desta quinta-feira antes de seguir para o Pará.