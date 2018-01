São Paulo e Botafogo vencem e fazem a decisão da Copa RS de Futebol Sub-20

A Copa RS de Futebol Sub-20 - antigo Campeonato Brasileiro da categoria e torneio de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior - conheceu nesta sexta-feira os seus dois finalistas. São Paulo e Botafogo venceram Fluminense e Flamengo, respectivamente, e farão a decisão neste domingo, às 19 horas, no campo da PUC-RS, em Porto Alegre, mesmo local onde aconteceram as duas partidas das semifinais.

No primeiro jogo do dia, Botafogo e Flamengo fizeram um equilibrado clássico carioca. O time alvinegro foi mais eficiente no ataque e conseguiu o gol da vitória aos 31 minutos do primeiro tempo. Após rebatida da defesa flamenguista, a bola voltou à área rubro-negra pelo alto e o zagueiro Kanu estava livre para dominá-la e chutá-la rasteiro no canto direito do goleiro.

No duelo de fundo, foi a vez de São Paulo e Fluminense fazerem um jogo de muito estudo. Mas, no fim, prevaleceu a melhor técnica e momento do clube paulista, que ganhou por 1 a 0 com o gol do atacante Gabriel Novaes, de 17 anos, aos 25 minutos do segundo tempo. Assim, o time do Morumbi segue invicto na competição, com 12 gols marcados e apenas dois sofridos.

O São Paulo terá a chance neste domingo de conquistar o quinto título sub-20 nesta temporada - já faturou a Copa Libertadores, a Copa Ouro, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. E o time que está jogando na capital gaúcha nem é o principal da categoria: é formado por reservas, além de integrantes do sub-19 e três promessas do sub-17: o volante Luan e os atacantes Marquinhos Cipriano e Gabriel Novaes.