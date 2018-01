São Paulo é campeão paulista de 2005 O São Paulo é o campeão paulista de 2005 da Série A-1. Neste domingo, mesmo empatando por 0 a 0 o clássico contra o Santos, em Mogi Mirim, o Tricolor garantiu o título graças ao empate por 0 a 0 do Corinthians contra o Mogi Mirim. Com isso, o time do Morumbi, chega aos 42 pontos na classificação, não podendo ser alcançado por mais ninguém. É o 20.º título são-paulino na história da competição