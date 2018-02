São Paulo e Corinthians abrem decisão São Paulo e Corinthians começam a decidir hoje o Campeonato Paulista, às 18h05, no Morumbi. Para os são-paulinos, que têm a vantagem de jogar por dois resultados iguais, vale tudo para se recuperar das decepções dos últimos anos. Até escalar Kaká com dores na perna. Já os corintianos, acostumados a ganhar títulos, apostam na tranqüilidade. O Corinthians, campeão da Copa do Brasil e do Torneio Rio-São Paulo em 2002, luta para mostrar que o grupo não perdeu o espírito vencedor com a saída do técnico Carlos Alberto Parreira e sua substituição por Geninho. O segundo vai jogar bem mais pressionado. O time é badalado pela qualidade técnica de seus jogadores, mas no ano passado, tropeçou nos momentos decisivos. O técnico Oswaldo de Oliveira tem feito o que pode para acabar com um problema crônico: a falta de regularidade. Para melhorar o desempenho da defesa, considerada o ponto fraco da equipe, o treinador substituiu Régis por Gustavo Nery. A dupla terá seu maior teste no jogo deste domingo. Oswaldo não aponta favoritos, mas um "equilíbrio de forças" na decisão. O São Paulo terá um desfalque. O lateral Leonardo Moura não está totalmente recuperado da contusão no púbis e Gabriel, que participou da partida contra o São Raimundo, pela Copa do Brasil quarta-feira, será mantido. A esperança de gols é o atacante Luís Fabiano, que marcou cinco contra o time amazonense. Segundo o técnico, o desempenho recente do jogador faz lembrar Roberto Dinamite, lendário atacante do Vasco. Alguns são-paulinos confiam na própria tradição no clássico, como o atacante Reinaldo, que espera pôr fim ao jejum de oito jogos sem gols. "Enquanto atuei no Flamengo, sempre marquei quando enfrentava o Corinthians." Já o goleiro Rogério Ceni espera que o time apresente o espírito motivado das melhores apresentações da temporada. "Na entrada no Morumbi, na preleção no aquecimento e no túnel, dá para saber como a equipe vai se comportar." Pelos lados do Parque São Jorge, a conquista do título não é tão exigida. Mesmo assim, tanto os integrantes da comissão técnica quanto os jogadores fazem questão de destacar que vencer o Estadual, frente um dos rivais mais tradicionais, pode ser o impulso final para ao objetivo realmente relevante nesta temporada: a Copa Libertadores da América.