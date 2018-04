São Paulo e Corinthians fazem clássico no Morumbi

De um lado um São Paulo reforçado. Do outro, um Corinthians reformulado. A quinta edição do clássico Majestoso em 2009 promete ser quente neste domingo, às 16 horas (no estadao.com.br e ao vivo na rádio Eldorado/ESPN), no Morumbi, pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. E bem diferente do último encontro, em junho. São várias as mudanças nas equipes, quase um time de novidades, e grandes ambições. Em jogo, a obrigação de se manter na briga pelo título e, de tabela, a possibilidade de eliminar um concorrente ao cobiçado troféu.

Perseguidor mais voraz ao líder Palmeiras, o São Paulo conta com peças importantes no duelo como Rogério Ceni, Miranda, Hernanes e Dagoberto, ausentes naquela derrota por 3 a 1 do primeiro turno. Reforços que aumentam a confiança nos tricolores para ver, enfim, o fim de um incômodo tabu de sete jogos, em dois anos e sete meses sem triunfar diante do rival: quatro derrotas e três empates.

SÃO PAULO Rogério Ceni; Renato Silva, André Dias e Miranda; Jean, Hernanes, Richarlyson, Jorge Wagner e Júnior César; Dagoberto e Borges Técnico: Ricardo Gomes CORINTHIANS Felipe; Alessandro, Paulo André, William e Marcelo Oliveira (Chicão); Marcelo Mattos, Jucilei e Defederico; Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo Técnico: Mano Menezes Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG) Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP) Horário: 16 horas Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700/FM 107,3 TV: Band e Globo

"Garanto que o Corinthians não vai ter facilidade para ganhar do São Paulo no Morumbi desta vez", afirmou André Dias. "No primeiro turno, tínhamos acabado de sermos eliminados na Libertadores e havia o trauma da demissão do Muricy (Ramalho). Estávamos desconfiados uns dos outros, sem confiança. Este jogo vai ser diferente. As equipes têm chance de levar o título".

Richarlyson, autor do gol tricolor naquela partida, é a única dúvida de Ricardo Gomes. Poucos no Morumbi, porém, acreditam que o volante perderá a oportunidade de jogar clássico tão importante. "Ele preocupa, mas vamos aguardar até a hora do jogo", disse o treinador.

A força máxima tricolor contrasta com um novo Corinthians. Daquele elenco campeão paulista e da Copa do Brasil do primeiro semestre, Cristian, André Santos e Douglas foram negociados e Elias cumpre suspensão. Levando em consideração o duelo do primeiro turno, Alessandro e Dentinho poupados, hoje são peças-chave, Defederico estreia, Paulo André aparece na defesa e Edno também deve surgir. "Eles mudaram, mas só de treinador, nós mudamos bem mais, trocamos o conjunto, a forma de jogar...", avaliou Alessandro. "E leva tempo para entrosar".

O zagueiro William, de volta após quase dois meses, endossa as palavras do companheiro. E vai além. "Restam 13 rodadas e com cinco, seis vitórias, a equipe entra na briga pelo título. Uma vitória agora nos dará ânimo para arrancar no campeonato".