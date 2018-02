São Paulo e Corinthians vencem e se classificam na Copa SP São Paulo e Corinthians venceram suas partidas neste sábado e se classificaram para a segunda fase da Copa São Paulo de Juniores. O time tricolor não teve dificuldades para superar o São Cristóvão por 4 a 1, enquanto os corintianos não repetiram os placares elásticos das duas primeiras rodadas, mas ganharam do União São João por 2 a 1. Jogando em São Carlos, a equipe do Morumbi começou o jogo com força total e logo aos cinco minutos, depois de uma jogada confusa, o zagueiro do São Cristóvão fez contra, mas o árbitro deu o gol para o atacante Eric. O São Paulo continuou dominando a partida e aos 25 minutos ampliou com gol de Thiago. No segundo tempo, o São Cristóvão esboçou uma reação e diminuiu aos 18 minutos com Vitor. Mas a equipe carioca não conseguiu segurar o jogador Léo Gonçalves, que entrou aos 28 minutos e marcou aos 39 e 46, fechando a goleada tricolor. O São Paulo enfrentará na segunda fase da competição o 3.º melhor segundo colocado. No outro jogo do Grupo O, o São Carlos goleou o Comercial-MS por 5 a 2 e ainda tem chances de avançar no campeonato por índice técnico. Corinthians sofre primeiro gol na Copa São Paulo O Corinthians também começou a partida sufocando o seu adversário e logo aos seis minutos abriu o placar com Tiago. O time dava a impressão que aplicaria uma nova goleada, mas o União São João resolveu dar trabalho ao time alvinegro e segurou o placar até o intervalo. Na segunda etapa o União resolveu arriscar mais e logo foi premiado com gol de Gaúcho, aos seis minutos. Mas a alegria do time alviverde durou pouco. No minuto seguinte Allison colocou o Corinthians novamente à frente e o jogo terminou com vitória corintiana. O zagueiro corintiano Jean foi expulso no final da partida e não joga a primeira partida do mata-mata contra o vencedor do Grupo I (Cruzeiro ou Amparo). Na outra partida do grupo J, o Paysandu-PA venceu o Fluminense-BA por 3 a 2 e, dependendo dos resultados da rodada de domingo, pode avançar na competição.